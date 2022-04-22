AKP’den CHP’li Beşikdüzü’ne veto: Mavi Karadeniz’in kara yazgısı
CHP’li Beşikdüzü Belediyesi’nin sosyal etkinlik alanı yapmak amacıyla İstanbul’dan getirdiği, yılların şehir hatları vapuru Mavi Karadeniz’in başına gelmedik kalmadı.
Trabzon’daki tek CHP’li ilçe belediyesi olan Beşikdüzü’nün vapur projesi İl Tarım Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Beşikdüzü’ndeki AKP’li yerel siyasetçilerden veto yedi. CHP’li belediye de vapuru elden çıkarmak zorunda kaldı. Üstelik AKP’li meclis üyeleri, CHP’li belediyeyi suçlarken konu “Aziz Nesin” öykülerine döndü.
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Beşikdüzü’ne kazandırılan “Mavi Karadeniz” adlı vapurun ticari olarak kullanılmasıyla ilgili projelere, ilgili kurumlardan olumsuz yanıt verildiği için satmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Başkan Uzun, AKP’li meclis üyelerinin belediyenin zarara uğratıldığına yönelik eleştirilerine, “Gemiyi satılığa çıkarmak zorunda kaldık. Gemiyi kafeterya, restoran gibi işletilmesi için ihaleye çıkartarak, bağlanacağı iskele veya sahil bandında işletmek istedik. Tarım İl Müdürlüğü, Deniz Nakliyatçılığı ve Balıkçılık dışında izin verilemez diye karar aldı. Biz de bunun üzerine durumu değerlendirdik, bizi oradan oraya yönlendirdiler ama işin perde arkası siyasi. Gereken izinler de verilemedi” yanıtını verdi.
ENGEL OLDULAR
Başkan Uzun, tek amaçlarının halka hizmet olduğunu belirterek “Aslında gemi limana bağlansa hiçbir sorun kalmayacaktı. Halka hizmet anlayışından uzak kurumlar bize engel oldular. Geminin açık suda işletilmesi ise maliyetleri artıracaktı. Biz de 4.8 milyona satış işlemi gerçekleştirdik. Ancak bu defa da Cumhur İttifakı’nın yerel siyasetçileri, vapuru niye sattın diye akla hayale gelmeyecek, kara propoganda yaptılar. CHP’li belediyelere iş yaptırmama baskısı burada da kendisini gösteriyor” dedi.
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