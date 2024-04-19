AKP'den CHP'ye geçen Akkışla Belediyesi'nin borcu 17 milyon lira!
Kayseri Akkışla'nın CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Dursun, AKP'den devralınan belediyenin borcunun 17 milyon 711 bin 899 TL olduğunu billboardlarla kamuoyuna duyurdu.
31 Mart yerel seçmilerinde 94 oy fark ile AKP'den CHP'ye geçen Akkışla Belediyesi'nde borç listesini CHP'li başkan Mustafa Dursun açıkladı.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Akkışla Belediyesi'nin borcuna ilişkin, "Bu israf düzeni artık sona erdi. Belediye başkanlarımız, belediyenin kasasındaki her kuruşu halk için harcayacak" açıklamasını yaptı.
MAL VARLIĞINI DA PAYLAŞTI
Akkışla Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçti. Belediyeyi devralan Mustafa Dursun, geçmiş dönemden kalan borcun 17 milyon 711 bin 899 TL olduğunu ilçenin çeşitli yerlerindeki billboardlar aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.
Başkan Dursun, belediye başkanı olduktan sonra mal varlığını da bir pankara yazdırarak belediye binasına astı ve kamuoyuyla paylaştı.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Dursun'un belediyenin borcunu ve kendi mal varlığını duyurmasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
Genç'in yayınladığı mesaj şöyle:
"Akkışla Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Dursun, belediyenin borcunu billboarda astı. Toplam borç 17 milyon 711 bin 899 TL! AKP’den kazandığımız birçok belediyede olduğu gibi Akkışla’da da israfın, talanın bini bin para! Halkın parasını çarçur etmeyi kendilerine hak görüyorlar.
Bu israf düzeni artık sona erdi. Belediye başkanlarımız, belediyenin kasasındaki her kuruşu halk için harcayacak. Harcadıkları her bir kuruşun hesabını verecek, hayali projelere değil vatandaşın sorunların bütçe ayıracaklar."
Akkışla Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Dursun, belediyenin borcunu billboarda astı,mal varlığınıda belediyenin girişine.Toplam borç 17 milyon 711 bin 899 TL! AKP’den kazandığımız birçok belediyede olduğu gibi Akkışla’da da israfın, talanın bini bin para! Halkın parasını çarçur… pic.twitter.com/ouaa51y1h6— Aşkın Genç (@gencaskn) April 19, 2024
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