Kayseri'de camide vaaz veren imam, kadınları hedef aldı: 'Kadınlarımız soyundukça soyunuyor'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:37

Güncelleme: 19.04.2024 - 13:43

Kayseri'de merkezdeki Ahmet ve Ayşe İnci Camisi'nde imam Hüsrev Çakmak, dün saat 21.50 sıralarında verdiği vaaz sırasında depremleri "ahlaksızlığa ve hidayetsizliğe" bağladı.

soL Haber'den Özgür Avşar'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak hizmet veren Çakmak, vaazına "Kadınlarımız, kızlarımız, soyundukça soyunuyor Allahım. Bizlerin başına gelenler ancak kendi ellerimizle yapıp ettiklerimizden dolayıdır buyuruyorsun. İslam memleketimizi terk ediyor" ifadeleriyle başladı.

"İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLER YÜZÜNDEN..."

Çakmak sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen sene depremde sallandıkça sana verdiğimiz sözleri unuttuk ya rabbi. Sen bugün tekrar bizlere hatırlattın. Ne olursun ya rab senin yoluna döndür bizleri. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri azaba uğratma ya rab. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri cezalandırma Allahım. Onlara hidayet ihsan eyle."

KONYA'DAKİ IİAM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan benzer bir durum Konya'da yaşanmış ve Tahir Büyükkörükçü Camisi'nde vaaz veren imam Seyfullah Akyiğit'in açıklamaları tepki toplamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İmam şöyle konuşmuştu:

"Deprem oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar: ‘3-5 hafta geçti, Hatay’daki depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir cenaze çıktı, hiçbir pis koku yok. Hatta içinden böyle mis gibi koku geliyor. Araştırdık, kim bunun yakını, hayattayken ne iş yapardı? Sorduk, ‘Suriyeli bir kardeşimiz bu’ diyor. Bu tam bir peygamber aşığı idi, Resulullah’a naat yazardı, şiirler yazardı, gece gündüz dilinde Resulullah’ın aşkı eksik olmazdı. Allahuekber! Görüyor musunuz?"