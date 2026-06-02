Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akpden.com nedir, ne işe yarar? Akpden.com amacı ne?

Akpden.com nedir, ne işe yarar? Akpden.com amacı ne?

2.06.2026 14:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akpden.com nedir, ne işe yarar? Akpden.com amacı ne?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu, 'vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçleri'ne ilişkin içerikler yayımlayan akpden.com sitesi yeniden gündeme geldi. Peki, Akpden.com nedir, ne işe yarar? Akpden.com amacı ne?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik "mutlak butlan" kararının ardından, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel yönetiminin ilk grup toplantısı bugün gerçekleştirildi. CHP'nin vergi adaletsizliğine dikkat çekmek amacıyla açtığı 'akpden.com' sitesi yeniden gündeme geldi. Peki, Akpden.com nedir, ne işe yarar? Akpden.com amacı ne?

AKPDEN.COM NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından vergi adaletsizliklerine, gelir dağılımı eşitsizliklerine ve kamu varlıklarının satış süreçlerine dikkat çekmek amacıyla kurulan ve tanıtılan bir dijital platformdur.

AKPDEN.COM AMACI NE?

Yurttaşların ödediği vergilerin nerelere gittiğini ve harcamalardaki dengesizlikleri belgelerle halka sunmayı hedefler. Örneğin;  sıfır otomobillerden teknolojik aletlere kadar temel tüketim ürünlerinde alınan ÖTV ve KDV gibi vergilerin oranlarını grafiklerle gösterir.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden.com sitesine 8 Mayıs 2026 tarihinde erişim engeli getirilmişti.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #akpden.com

İlgili Haberler

Süresiz nafaka kalkıyor mu? AYM kararı ile süresiz nafaka kalkacak mı?
Süresiz nafaka kalkıyor mu? AYM kararı ile süresiz nafaka kalkacak mı? Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nda yer alan "süresiz nafaka" düzenlemesine ilişkin kritik incelemesi gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, Süresiz nafaka kalkıyor mu? AYM kararı ile süresiz nafaka kalkacak mı?
Toplumun görünmez zinciri: Çoğulcu cehalet nedir?
Toplumun görünmez zinciri: Çoğulcu cehalet nedir? Bireylerin çoğunluğa uyum sağlamak amacıyla gerçek düşüncelerini gizlemesi, sosyal psikolojide “çoğulcu cehalet” olarak tanımlanan ve yanlış toplumsal algıların oluşmasına yol açan önemli bir olgu olarak değerlendiriliyor.