Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik "mutlak butlan" kararının ardından, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel yönetiminin ilk grup toplantısı bugün gerçekleştirildi. CHP'nin vergi adaletsizliğine dikkat çekmek amacıyla açtığı 'akpden.com' sitesi yeniden gündeme geldi. Peki, Akpden.com nedir, ne işe yarar? Akpden.com amacı ne?

AKPDEN.COM NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından vergi adaletsizliklerine, gelir dağılımı eşitsizliklerine ve kamu varlıklarının satış süreçlerine dikkat çekmek amacıyla kurulan ve tanıtılan bir dijital platformdur.

AKPDEN.COM AMACI NE?

Yurttaşların ödediği vergilerin nerelere gittiğini ve harcamalardaki dengesizlikleri belgelerle halka sunmayı hedefler. Örneğin; sıfır otomobillerden teknolojik aletlere kadar temel tüketim ürünlerinde alınan ÖTV ve KDV gibi vergilerin oranlarını grafiklerle gösterir.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden.com sitesine 8 Mayıs 2026 tarihinde erişim engeli getirilmişti.