AKP'den Instagram açıklaması
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kısa sürede açılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 50 milyonu aşkın kullanıcı olduğu belirtilen sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeliyle yaşanan krizde günler sürüyor.
CNN Türk canlı yayınında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Instagram'a yönelik yasağın kısa sürede kalkmasını beklediklerini söyledi.
Şirket yetkilileri ile görüşmelerine dair konuşan Yalçın, "Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum" dedi.
Erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı ile ilgili ise Yalçın, “Biz uzun sürmesi kanaatinde değiliz. Beklentimiz çok açık. Türkiye’nin kurallarına uyacağına dair çeşitli açıklamalar yapmaları, taahhütleri ortaya koymaları çerçevesinde çok kısa süre içerisinde bunun açılabileceğini biliyoruz. Ben sürecin uzayacağı kanaatinde değilim” diye konuştu.
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