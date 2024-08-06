Katliam haberleri başladı… AKP’li Niğde Belediyesi’nin köpekleri toplu mezarlara gömdüğü iddia edildi: Baro harekete geçti

Yayınlanma: 06.08.2024 - 19:28

Güncelleme: 06.08.2024 - 19:28

Sokak köpeklerine ‘ötanazi’ tartışmalarına neden olan ve kamuoyunda büyük tepki çeken "7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 2 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Niğde Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevindeki köpeklerin enjeksiyon yöntemiyle 'uyutularak' toplu mezarlara gömüldüğü öne sürüldü.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy, savcılığa suç duyurusu yapıldığını belirtti.

Niğde’de gönüllülerin baktığı bu köpek kayboluyor, sonra toplu mezara atılmış buluyor köpeği. Toplu mezarlara sürekli yeni hayvan atılıyor. Barınağa girin süslü püslü, inanılmaz bir vitrini var, hayvan sayısı 20’yi geçmez ama mezarlar tıka basa dolu. Geçen sene kaç yasaklı ırk… https://t.co/p3XOIyRd56 pic.twitter.com/Cq2Yxt26Bu — Tuğba Gürsoy (@AvTugbaGursoy) August 6, 2024

T24’e konuşan avukatlar, talimatı verdiği gerekçesiyle Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. ile uyutma işlemini gerçekleştirdikleri önü sürülen iki çalışandan şikayetçi oldu. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, tanık beyanlarına ilişkin de şu ifadeler yer aldı:

(....) Bunun üzerine ‘hayvan mezarlığı’ tabelası bulunan Niğkum Bölgesi’ndeki hayvan mezarlığı alanına her gün gidip gelmeye başladım ve buraya her gün yeni hayvanların atıldığını, üstlerine en az bir toprak atıldığını, daha önce atılanların çürüdüğünü ve ağır bir koku ve sinek yoğunluğunu gözlemledim. Barınağa da düzenli olarak ziyaretlerime devam ettim ve bu süreçte köpeklerin sayısında hızlı bir azalma olduğunu fark ettim. Öyle ki; tahminimce bin köpek barındırabilecek büyüklükte ve donanımda bir yer olmasına rağmen köpek sayısının 20-30’u geçmemektedir. Üstelik geçtiğimiz senelerde 700-800 civarı köpek olduğunu defalarca gözlemledim. Bu öldürme işlemini yaklaşık 7 aydır yaptıklarını da isminin gizli tutulmasını isteyen barınak çalışanı söylemiştir.”

“HAYVANLARIN ÖLÜM NEDENİ İNCELENSİN”

Suç duyurusunda, ruhsatsız barınaklarda tıbbi müdahalenin yapılamayacağı vurgulanarak Niğde Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevinin ruhsatının sorgulanması talep edildi. Delil karartılmaması için gizlilik kararı verilmesi de talep edilen suç duyurusunda, hayvan mezarlığına gömülen hayvanların ölüm nedeninin anlaşılması için nekropsiye gönderilmesi istendi.

“SÜREÇ YAKLAŞIK 7 AYDIR DEVAM EDİYOR”

Gönüllüler de uyutma işleminin tartışmalı yasa henüz Meclis’e gelmeden önce başladığını ve bu durumun yaklaşık 7 aydır sürdüğünü iddia etti. Niğkum bölgesine her gün gittiklerini ve buraya geçici hayvan bakımevi çalışanları tarafından hayvanların atıldığını gördüklerini söyleyen gönüllüler, görüntülerde de yer alan içi kanlı boş kolilere göre köpeklerin enjeksiyon işlemi sırasında uyutulmadan önce acı çekmiş olabileceğini öne sürdü.