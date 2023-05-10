AKP'den 'kamu spotu' hamlesi! SİHA, Ayasofya ve Kız Kulesi'ni seçime dahil ettiler...
Kritik seçimlere 4 gün kala Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketi BAYKAR'a ait SİHA'lar ile Ayasofya'nın yer aldığı iki ayrı kamu spotunun yayınlamak üzere onaylandığı ortaya çıktı. Kamu spotları, AKP'nin seçim öncesi manevi duygulara hitap ederek oy toplamaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.
Televizyonlarda yayınlanacak yeni kamu spotları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sitesinde yayınlandı.
Seçim arifesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketine ait SİHA'ların ve Ayasofya'nın yer aldığı iki ayrı kamu spot da yayınlanmak üzere onaylandı. Kamu spotları arasında restore edilen Kız Kulesi de yer aldı.
SAVUNMA SANAYİ HAKKINDAKİ VİDEO DA VAR
Birgün'de yer alan habere göre, tepki çeken kamu spotlarında, AKP'nin seçimlerden hemen önce manevi duygulara hitap ederek oy toplamaya çalıştığı ifade edildi.
RTÜK'ün seçim öncesinde yayınladığı kamu spotları arasında savunma sanayii hakkındaki video da yer aldı.
Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürlerinin şirketine ait insansız hava aracı da yer alıyor. İktidar bu yolla şirkete tek kuruş harcatmadan reklam yapacak. Kamu spotları, 10 Kasım'a kadar yayında olacak.
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