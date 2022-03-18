AKP'den Metaverse toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

18 Mart 2022 Cuma, 11:06

Akademisyenler, alanında uzman isimler ve çok sayıda davetlinin katılacağı Forum Metaverse programı, Ankara'daki ATO Congresium'da 21 Mart Pazartesi günü düzenlenecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı forum çerçevesinde, "metaverse"ün getireceği fırsatlar, riskler ile bu alanda nelerin yapılabileceği değerlendirilecek.

AKP, 21 Mart’ta “Forum Metaverse” toplantısı gerçekleştirecek. Partinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

“Metaverse teknolojisini anlamak ve doğru yorumlamak” amacıyla düzenlenen programda Metaverse’in toplumsal, ekonomik, dini ve siyasi boyutları ele alınacak.

AKP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Forum Metaverse programına ilişkin "Dünyada ilk defa bir siyasi parti, bir Cumhurbaşkanının teşrifleriyle metaverse kavramını tartışıyor olacak" dedi.

Bu etkinliğin, AKP'nin "dijitalin siyaseti" dediği yaklaşımın bir tezahürü olduğuna işaret eden İleri, "Bu platformların toplumumuza, ekonomimize, hukuk düzenimize etkisinin yanında, bu platformlarda daha etkin olmak noktasında Türkiye olarak almamız gereken tedbirler, yapmamız gereken yatırımları tartışıyor olmamız lazım. Bunların doğru adresi de tabii ki Türkiye'nin dijital altyapısını kuran parti olarak, AKP ön plana çıkıyor" dedi.