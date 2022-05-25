AKP'den seçim hamleleri: Memurları bile üye yapmışlar

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:08

AKP’nin üye sayısı günden güne eriyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 7 Nisan itibariyle açıkladığı verilere göre AKP’nin üye sayısında 5 binin üzerinde azalma meydana geldi. AKP ise üye sayısını artırmak için her yolu deniyor.

BirGün'den Ayhan Karadağ'ın haberine göre; AKP kurulduğundan beri en güçsüz olduğu kentlerin başında gelen İzmir’de ise üye sayısını artırmak için çareyi insanların haberi olmadan onları parti üyesi yapmakta buldu. Üyelik çalışmaları için seçmen kütükleri üzerinden başta STK temsilcileri ve üyeleri olmak üzere birçok yurttaşın vatandaşlık numaraları alınarak partiye üye yapıldığı ortaya çıktı. Habersiz üye yapılan kişilerin arasında devlet memurları bile bulunuyor.

YURTTAŞ ANLATTI: "HABERSİZ ÜYE OLMUŞUM"

İzmir’de devlet memuru olarak görev yapan bir yurttaş, “e-Devletim’de ‘Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir-Ödemiş Teşkilatı 2021/2 Dönem aktif üyesiniz’ ibaresini gördüm. Bunu nasıl olur anlamış değilim. Devlet memuru üye olamaz. Buna rağmen habersiz üye olmuşum” dedi.

Habersiz üye yapılan başka bir yurttaş ise, “Sosyal medyada gezinirken bazı arkadaşlarımın habersiz üye yapıldıklarını gördüm. Ben de e-Devleti’me girdim ve AKP’ye üye olduğumu öğrendim. Üyeliğimi hemen iptal ettim. Ama bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.

AİLECE HABERSİZ ÜYE YAPILMIŞ

Habersiz üye yapılan başka diğer bir yurttaş da, tüm ailesinin habersiz üye yapıldığını söyledi. Yurttaş, “Ben ve ailem CHP’liyiz. Üye değiliz ama CHP’liyiz. Arkadaşım, ‘Habersiz AKP’ye üye olmuşum’ diyerek beni aradı. Aramasının ardından bir baktım ki ben, eşim ve eşimin annesini üye yapmışlar. Üyelikleri iptal ettirdik. Sabah bir kalkıyorsun bir partiye üye oluyorsun. Böyle bir ülke olduk” dedi.

DAHA ÖNCE DE HABERSİZ ÜYELER YAPILMIŞTI

İzmir’de 2 yıl önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gönül Seferberliği çağrısıyla harekete geçen AKP İzmir İl Teşkilatı, parti ile ilgisi olmayan birçok yurttaşın habersiz üye yapıldığı ortaya çıkmıştı. Sahte üyeliklerin özellikle Konak, Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaştığı, bu ilçelerin AKP İl Başkanlığı tarafından belirlenen kotaların çok gerisinde kalması ve ağustos ayı başında basın bülteniyle açıklanan haziran ve temmuz sıralamasında ilk 5’e girememesinden dolayı bu yola başvurduğu ileri sürülmüştü.