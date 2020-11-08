Belediyenin sitesinden AKP üyeliği!
Niğde'de AKP'li belediye, belediyenin resmi internet sitesine partiye üyelik linki yerleştirdi.
Niğde'ye bağlı Alay ilçesinde AKP'li belediye, belediyecilik işlerinin arasına partiye üye toplamayı da soktu. AKP'li belediye başkanı Safa Erol, belediyenin resmi sitesine AKP üye kaydı formunun linkini yerleştirdi.
Alay Belediyesi'nin web sitesine girildiğinde, sitenin sol üstünde "AK Parti Üye Kaydı" seçeneği bulunurken, seçeneğin üzerine tıklanıldığında AKP'ye üyelik kayıt formuna ulaşılıyor.
Alay Belediyesi'nin bu skandal uygulamasına CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Erkek uygulamaya tepkisini "Belediyenin görevi mahalli ve müşterek hizmetleri hiçbir ayrım gözetmeden yapmaktır. Sayın @kilicdarogluk seçilen tüm belediye başkanlarımıza rozetlerinizi çıkarın talimatı verirken amacı buydu. Peki, bu ne? Amacınız halka hizmet mi, Sarayın talimatıyla AK Parti'ye üye yapmak mı?" ifadeleriyle gösterdi.
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