AKP'den sosyal medya hamlesi: Aktif kullanın

27 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

AKP’nin 22-24 Aralık’ta Kızılcahamam’da düzenlendiği Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına sunum yaptı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Özhaseki, toplantıda, belediye başkanlarına “Sosyal medyada görünür olun” uyarısında bulundu. “AKP’li belediyelerin gerek projeler ve altyapıdaki hizmetlerinin, Millet İttfakı belediyelerinden kat be kat üstün olduğunu” savunan Özhaseki’nin, “Bizim belediyelerimizin tanıtıma ihtiyacı var. AKP, yatırımlarda çok iyi ancak tanıtamıyor. Yerel basınla daha çok diyalog kurmalısınız. Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecralarını aktif kullanmalısınız. Millet İttifakı belediyelerinde ‘icraat yok’ ama onlar köpürtmeyi seviyor. Sosyal medyayı her türlü kullanıyor. Siz de faaliyetlerinizi sosyal medyada daha görünür kılın” dediği kaydedildi. “Erken seçim olmadığını ancak 2023 seçimleri çalışmalarına başlanmasını” da isteyen Özhaseki’nin, belediye başkanlarından “bu süreçte teşkilatlarla, kadın kolları ve gençlik kollarıyla da uyumlu çalışmalarını istediği” de ifade edildi.

"1994 RUHUNA DÖNDÜK"

Özhaseki’nin, “Vatandaşların sorunlarını dinleyin. Tek tek sorunlarını not alın, çözüm üretin. Sizler, ‘gönül belediyeciliği’ yapıyorsunuz. Kimseye büyüklük taslamayın. Her vatandaşın yanında olmaya çalışın” dediği kaydedildi. Belediye başkanları toplantısında ayrıca “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artan döviz kurları karşısında TL cinsinden mevduat hesapları üzerinden yaptığı açıklama sonrasında” AKP’li yöneticilerin belediye başkanlarına “1994 ruhuna döndük. O ruhu 2023’te de yansıtacağız” dedikleri kaydedildi.

ERDOĞAN, "DEMOKRASİ İÇİN TEHDİT" DEMİŞTİ

Mehmet Özhaseki’nin başkanlara yaptığı “sosyal medya” çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce AKP’nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesini ve sosyal medyayı “Demokrasinin ana tehdidi” sözlerini de anımsattı. AKP’nin belediye başkanlarına yönelik bu çağrısıyla da gelecek seçimlerde ilk kez oy verecek 6 milyon genç seçmeni “Millet İttifakı’na kaptırmamak istediği” değerlendiriliyor.

