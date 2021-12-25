Faruk Acar AKP'den neden ayrıldığını açıkladı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 18:18

AKP'nin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarını düzenleyen isimlerden Faruk Acar, AKP'den ayrılması sonrası İYİ Parti'ye transfer olmuş ve "Ömer'in Yolu" sloganlı bir kampanyaya başlamıştı.

AKP'den İYİ Parti’ye geçen Andy-Ar Araştırma’nın sahibi Acar, "İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde ikinci seçime gidilince ayrılma kararı verdim" dedi. Acar, AKP'nin, İstanbul'un tekrarlanan seçimlerinde AKP'nin farkla kaybedeceğini de öngördüğünü ifade etti.



"TÜM YAPILARIMI AK PARTİ'YLE SON DÜZLÜKTE SONLANDIRDIM"



Acar, Halktv'de katıldığı bir programda AKP'den ayrılık sürecini anlattı, şu ifadeleri kullandı:

Aslına bakarsanız benim AK Parti'den ayrılışım 2019 yerel seçimlerine dayanıyor. Yerel seçimlerden sonrasında kurumsal olarak stratejilerin içinde olduğu tüm yapılarımı AK Parti'yle son düzlükte sonlandırdım. 'Hamlelerde bir farklılık ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsındaki hareketlerde aldığı aksiyonlarda bir farklılık görüyor musunuz?' derseniz 2019'daki gördüğüm farklılıklardan dolayı ayrıldığımı söyleyebilirim. O günlerden bu günlerde öngördüğüm süreçler yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bir tercih. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı kararlar en nihayetinde kendini bağlayan kararlar olarak karşılık buluyor. Dolayısıyla siyasi olarak kurduğu bir streteji var. Bu strateji üzerinde devam ediyor. Ama bu kadar radikal inişler çıkışlar dramatik düşüşler yaşanacak hamleleri AK Parti hep yapar mıydı? Hayır. Daha stabili korumayı, istikrarı sürdürülebilir kılmayı önemseyen bir parti olduğunu söyleyebilirim.

Bugün biraz daha krizi ortamında kriz tuşuna basma gibi bir hal görüyorum ben. Bu beni şaşırtıyor mu? Geçmişteki AK Parti işleyişine göre, çok büyük bir makinadan bahsedebiliriz. Bugün o makinanın çarklarının aynı şekilde dönmediğini söyleyebilirim.

Hakan Çelenk'in "Yerel seçim ortamında ne oldu da ayrıldınız ve bugünleri öngördünüz?" sorusunu yönelttiği Faruk Acar, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde ikinci seçime gidilme kararı sonrası ayrılma kararı verdiğini belirtti.