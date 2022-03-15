AKP'den 'Türkan Saylan' teklifine ret
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AKP'li üyelerin tepki gösterdiği Beşiktaş Belediyesi'nin "Karakavak Sokak"ın adının "Türkan Saylan Sokağı" olarak değiştirilmesine ilişkin teklifi gündeme alındı.
AKP'li üyelerin aralık ayı toplantısında "Türkan Saylan, Türk milletini temsil eden biri değildir" diyerek tepki gösterdiği teklife ilişkin komisyon raporunun bugünkü oturumda oylanması bekleniyor.
Beşiktaş Belediyesi'nin 15 Ekim 2020 tarihinde gündeme getirdiği Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan “Karakavak Sokağı”nın adının “Prof. Dr. Türkan Saylan Sokağı” olarak değiştirilmesine ilişkin teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda gündeme alındı.
AKP-MHP GRUPLARININ ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU KOMİSYON UYGUN BULMADI
Bugünkü oturumda oylanması beklenen, AKP-MHP gruplarının çoğunlukta olduğu Harita ve Kültür Sanat komisyonlarının ortak raporunda, sokağın isminin değiştirilmesi uygun bulunmadı. Raporda, İsimlendirilmesi talep edilen yolun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yol fonksiyonunda olduğu, “Karakavak Sokağı” isminin Beşiktaş İlçesi’nde mükerrer olmadığı tespit edilmiş olup 26.11.2019 tarihli ve 169126 sayılı Başkanlık tamiminde belirttiği üzere; “Başkanlığımızca isim değişikliği tekliflerinin uygun görülmeyip, sadece isimsiz meydan, bulvar, cadde, sokak ve yol isim tekliflerinin dikkate almayacağı göz önünde bulundurularak, kültürel değerlerimizin yok edilmesi, şehrin mevcut adres sisteminin bozulması ve ayrıca, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için mükerrer isimler haricinde meydan, bulvar, cadde, sokak, yol, park vb. isim değişiklikleri yapılmayacağı” ifadeleri yer aldı.
Teklif, İBB Meclisi'nin aralık ayı toplantısında gündeme gelmişti. CHP Meclis Üyesi Murat Cirav'ın "Bir yıldır neden Türkan Saylan'ın adığı sokağa verilmiyor, bekletiliyor" sorusu üzerine AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Tavrımız siyasi. Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Biz bu kişinin ismini burada bulunduğumuz sürece hiçbir yere vermeyeceğiz" demişti.
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