AKP'den yeni 'Bütünşehir Yasası' sinyali: 'Özel idareler kaldırılabilir'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:54

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:54

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yılmaz 30 büyükşehir belediyesinin tabi olduğu ve köylerin ortadan kalktığı Bütünşehir Yasası’nın eksik yönlerine değindi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Belediyelerin gelir dağılımı konusundaki eleştiri var. Bazı belediyelerin diğer belediyelere oranla daha fazla para aldığı bir durum var. Gelir dağılımı konusunda yasanın mağdur olan belediyelerin lehine değiştirilmesi konusu birkaç yıldır konuşuluyor. Bunları her bulunduğumuz platformda biz savunuyoruz. Böyle olması lazım. Tam bu noktalara geldik ve bu meseleyi de Meclisimizin gündemine getireceğimiz bir süreç içerisinde 6 Şubat depremi meydana geldi.

Yine de iktisadi olarak ülke ekonomisine yük getirmeyecek boyutta olan değişim ve düzenlemeleri yapabilme iradesine şu anda sahibiz. İttifak ortaklarımızla da bunu belki bu ittifak görüşmelerimiz esnasında görüşebiliriz Türkiye’de büyükşehir sayısı son dönemde 30’a yükseldi. Şimdi işte 81 ilin 30’u Büyükşehir Yasası haline dönüştükten sonra geriye kalan 51’i için de acaba Bütünşehir Yasası gibi yeni bir yasa çıkararak oralarda da özel idareleri kaldırıp oralarda da yeni bir yönetsel format mı getirsek diye konuşmalar, onu takip eden zaman içinde hala bugüne kadar da gelen süreç içinde de konuşuluyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu 31 Mart 2024 seçimleri arifesinde belki bunlar biraz yavaş ilerliyormuş gibi gözükür. Ama ondan sonra hızlanacağını ben de ümit ediyorum.”