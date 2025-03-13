AKP'li Arnavutköy Belediyesi satışlarına son sürat devam ediyor

Yayınlanma: 13.03.2025 - 12:31

Güncelleme: 13.03.2025 - 12:33

2004'ten bu yana AKP tarafından yönetilen Arnavutköy Belediyesi, son dönemdeki satışlarına bir yenisini daha ekleme kararı aldı. Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantılarında, belediyenin önünde bulunan 16 bin metrekare büyüklüğündeki otopark alanının satılması kararlaştırıldı. Söz konusu alana 2022 yılında belediye ve ilçenin ihtiyaçlarını karşılaması için katlı otopark yapılması kararlaştırılırken belediye, projeyi uygulamak yerine alanı satma kararı aldı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’na satışı konusunda yetki verilmesi istenen otopark alanı 6671 ada 18 parseli kapsıyor ve 16 bin 671 metrekare büyüklüğünde.

KATLI OTOPARK YAPILACAKTI

Söz konusu alan, Arnavutköy Belediyesi’nin 2022 Faaliyet Raporunda, “Yönetim Merkezi Ticaret ve Katlı Otopark Projesi”nin uygulanacağı alan olarak tanımlanmıştı. Raporda şu ifadelere yer verilmişti:

“Arnavutköy İlçesi Taşoluk Mahallesi 6671 Ada 12 ve 13 parselde yapılması planlanan Yönetim Merkezi Ticaret ve Katlı Otopark Projesinin fonksiyonel, sürdürülebilir ve modern çizgilere sahip mimarisiyle kent dokusuna katkı sağlaması hedeflenmiştir. Bölgenin otopark ihtiyacını karşılayacak olan proje yapılar arasındaki nitelikli meydanı, rekreasyon ve yaşam alanlarıyla çok fonksiyonlu bir yapıya sahiptir. Çevresinde bulunan Belediye Binası, Nikah Sarayı, Kaymakamlık Binası ve Bilim Merkezi ile uyum içerisinde, bütüncül bir tasarım olması hedeflenen projenin mimari ön proje çalışmaları tamamlanmıştır.”

DEPREM TOPLANMA VE MİTİNG ALANI

Arnavutköy Belediye Meclisi'nin CHP Grup Başkanvekili Ayhan Örs, otopark alanının satılmasıyla ilgili teklife tepki göstererek kararı uygun görmediklerini söyledi. Teklifin, belediyenin faydasına olmayacağını belirten Örs, "Buraya inşaat yapacaklarına inanmıyoruz. Elden çıkarıp satacaklar. Gözlerini para bürümüş. Her şeye rant gözüyle bakıyorlar" ifadelerini kullandı. Söz konusu alanın aynı zamanda deprem toplanma alanı olduğunu belirten Örs, alanın miting ve organizasyonlar için de kullanıldığını belirterek daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da alanda miting düzenlediğini söyledi.

SATIŞ REKORU KIRIYORLAR

Arnavutköy Belediyesi son olarak şubat ayında tek bir dosya ile 939 farklı parseli satma kararı almıştı. Belediye, aralık ayında da Kanal İstanbul güzergahında bulunan çok sayıda taşınmazı yaklaşık 3 milyar TL karşılığında satışa çıkarmıştı.