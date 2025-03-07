CHP'li Emir, Cumhurbaşkanlığı'nın AKP'li belediyelere 'SGK borcu' yardımı yaptığı iddialarını Meclis gündeme taşıdı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:39

Güncelleme: 07.03.2025 - 12:39

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlanmak üzere Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

Emir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere mahalli idareler kendi öz gelirleri yanında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları transferlerle giderlerini finanse etmektedirler. Belediyelerin transfer gelirleri ortalama yüzde altmışı bulmakta bazı belediyelerde ise bu oran yüzde doksanlara kadar ulaşmaktadır. O nedenle mahalli idarelere yapılan transferlerin adil bir şekilde paylaştırılması önem arz etmektedir. Mahalli idarelere yapılan transferlerin belirli kurallara bağlanması ve adil bir şekilde paylaştırılması amacıyla 2 Temmuz 2008 tarih ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Söz konusu Kanunda mahalli idarelere yapılacak transferlerin oranları ile nasıl ve hangi kriterlere göre paylaştırılacakları belirlenmiştir. Ayrıca söz konusu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir' hükmü ile Cumhurbaşkanına belediyelere yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla ödenek konulabileceği hüküm altına alınmıştır.

"ÖDENEK AKP'Lİ BELEDİYELERE Mİ AKIYOR?''

Ancak uygulamada kamu yönetiminde saydamlık ilkesi yok sayılarak bu ödenekten hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmamış, bu konuda verilen soru önergelerine de net cevap verilmemiştir. Son günlerde gazetelere yansıyan haberlerde Cumhurbaşkanlığınca bazı belediyelere SGK ve vergi borçlarının ödenmesi için nakit yardımı yapıldığına ilişkin haberler yer almaktadır.

Bu kapsamda; Ankara Sincan Belediyesine 'Yatırım projeleri ile sosyal yardımların desteklenmesi için' 30 milyon TL yardım yapıldığına ilişkin haberler doğru mudur? 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 5779 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına göre Cumhurbaşkanlığı bütçesine ne kadar ödenek konulmuş ve bu ödenekten ayrı ayrı hangi belediyelere ne kadar yardım yapılmıştır? Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 5779 sayılı Kanun dışında belediyelere ayrıca yardım yapılmış mıdır? Yapıldıysa ayrı ayrı hangi belediyelere ne kadar yardım yapılmıştır?"