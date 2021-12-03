AKP'li başkan: Araziyi bulacağım, cemevini yapacağım

03 Aralık 2021 Cuma, 10:32

Kınık Belediyesi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Sadık Doğruer başkanlığında gerçekleştirildi. Doğruer gündemde olan cemevi yapımı ve yer tahsisi konusunda açıklamalarda bulundu.

İmar komisyonu ve İlgili teknik ekipte görev yapan isimlerin de yer aldığı yer araştırma komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Doğruer uygun arazi arayışının çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"CEMEVİ İÇİN KARARIM YÜZ KERE EVET"

Doğruer, Belediye Meclis toplantısında “Kınık Belediyesi’nin başkanı olarak söylüyorum, Kınık’ta cemevi yapılmasını en fazla isteyenlerden birisi benim. Baştan ifade ediyorum, uygun yeri bulunsun kararım yüz kere evet” dedi. Doğruer, Kınık’ta köylerimizdeki mevcut cemevlerinin haricinde merkezde bir cemevinin bulunduğunu söylerken ihtiyaçlarının dernek, muhtarlık ve belediyeler tarafından giderildiğini söyledi. Doğruer, “Kınık’ta Fatih mahallemizde bir adet cemevimiz var. Burada hem ibadet hem de cenaze gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor. Belediye olarak talep gelmesi halinde her türlü ihtiyaçlara anında yanıt veriyoruz. Mevcut cemevi dışında uygun yer arayışı sürüyor. Bu konuda belediye meclisimiz, muhtarımız, derneklerimiz, STK ve ilgili kurumlar ile görüş halindeyiz. Gerekirse kamulaştırma yapıp inşaatını da bizzat belediye olarak yapacağız. Bu konuda hiçbir problem ve tereddüt yoktur” diye konuştu. Doğruer, “Ne yazık ki birileri Kınık’ta inanç ve ibadet yerleri üzerinden siyaset üretmeye çalışıyor. Kınıklı hemşehrilerimiz biliyor ki kendisini ötekileştirmeyen, dışlamayan ve herkesi kucaklayan bir yerel yönetim anlayışımız var." dedi.