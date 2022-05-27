AKP'li başkan çark etti, ekmeğe zam yaptı

27 Mayıs 2022 Cuma, 10:54

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaytur A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek'e maliyet artışları gerekçe gösterilerek zam yapıldı. Son gelen zamla birlikte 1 lira 50 kuruşa satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2 liraya yükseldi.

ZAM YAPMAYACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir toplantıda kent ekmek fiyatlarına zam yapmayı düşünmediklerini belirterek, esnaflara uyarılarda bulunmuştu.

Büyükkılıç, “Esnaflarımız da daha dikkatli olup vatandaşımızın imkânlarını göz ardı etmemelerini, un satan firmaların da vatandaşı zora sokan yaklaşımda bulunmamalarını istiyoruz. Arz, talep meselesi ama vicdanı da elden bırakmamak lazım” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ

AKP'li belediyenin ekmek zammına CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, tepki gösterdi. AKP'li başkanın kent ekmeğe zam yapmayacaklarına ilişkin sözlerini anımsatan CHP'li Özer, şunları söyledi:

"İğneden ipliğe her şeye zam. Kent ekmeğe zam. Oysa birkaç ay önce Kayseri’de ekmeğe zam yapmayacağız, havası atıp, sıkıntıda ki esnafa da vicdanlılık çağrısı yapanlar vardı! Akaryakıta zam. Zam, zam, zam. AKP demek zam demek, kuyruk demek! Karpuz alamayan vatandaşa ‘o zaman karpuz alma karpuz ek' diyen AKP zihniyetinden, ‘Domatesi 2 kilo yerine 2 tane alın” diyen AKP zihniyetinden…

Bir de yine milletten uzak “Et almıyorum kuzu kesiyorum” diyen küçük ortaktan, saray sevdalılarından, şürekasından bu millete fayda gelmez. Onlar ballı hayatların ballı sözcüleri. Umutsuzluk yok. Bitecek bu yalan, talan düzen. Geliyor gelmekte olan."