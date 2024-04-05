AKP'li başkan Nuri Erdoğan seçim kutlamasında havaya ateş açtı: Soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:23

Güncelleme: 05.04.2024 - 12:23

Isparta’nın Kuleönü beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AKP’li Nuri Erdoğan, seçimi yeniden kazanarak belediye başkanı seçildi.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Erdoğan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, beldede toplanan taraftarlarının yanına gelerek eşliğinde silahla havaya defalarca ateş etti. Erdoğan’ın zaferini kutlama şekli bir yurttaş tarafından kamerayla kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Açıklamada, “Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

