YSK'nın Van kararına 'isabetli' demişti... AKP'li Yazıcı o paylaşımını sildi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, YSK'nın AKP adayına verilen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik yaptığı açıklamada kararın isabetli olduğunu savundu. Yazıcı, 'cinnet hali sonlandı' dediği paylaşımını kısa bir süre sonra kaldırdı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), itiraz üzerine Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, AKP adayına verilen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati yazıcı, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, YSK'nın kararını destekleyerek "Van ilimideki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı.Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Yazıcı, kısa bir sonra paylaşımını kaldırdı.
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