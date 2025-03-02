AKP'li başkan ramazan günü 9 işçiyi kovdu!
Ankara Altındağ Belediyesi’ne bağlı çalışan işçiler, AKP’li Başkan Veysel Tiryaki tarafından sendikalarından istifa etmeye zorlanıyor. Söz konusu karara karşı direnen 9 işçinin belediyedeki işinden kovulduğu bilgisi edinildi.
Ankara Altındağ Belediyesi’ne bağlı çalışan işçiler, önceki dönem belediye başkanı AKP’li Asım Balcı tarafından verilen yüzde 30’luk zam sözünün yeni başkan AKP’li Veysel Tiryaki tarafından yok sayılmasına tepki gösteriyor. Tiryaki, ‘yapacağım’ demesine karşın zam yapmamakta ısrar ederken, işçilerin yan haklarını da zayıflattı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hizmet-İş Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanmadan kendi inisiyatifiyle yüzde 10 zam yapma kararı alan Tiryaki, işçileri örgütlenmekten alıkoymak istercesine sendikadan istifaya zorluyor. Tiryaki, başkan yardımcıları aracılığıyla işçilere ‘sendikadan istifa etmezseniz bir daha belediyeye gelmenize gerek yok’ mesajı veriyor. İşçiler, söz konusu olaylar üzerine geçtiğimiz hafta grev yapma kararı almıştı.
9 İŞÇİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Tiryaki’nin sendikadan istifa çağrılarına uymayan ve direnen belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 9 işçinin, başkan Tiryaki tarafından kovulduğu bilgisi edinildi. İşçiler ramazan günü işten çıkarılmalarına tepki gösterirken, sendikanın da hafta içinde belediyenin önünde basın açıklaması yapacağı öğrenildi. Kovulan işçilerin mesai arkadaşları, söz konusu açıklamaya destek verecek. İşçiler, çalışma arkadaşları işlerinin başına geri dönene kadar belediye önüne çadır kurarak eylem yapacaklarını ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Erdoğan'ın diploması nerede?
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- Dilan Polat: 'Yaşamak istemiyorum'