AKP'li başkan ramazan günü 9 işçiyi kovdu!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 13:07

Güncelleme: 02.03.2025 - 13:07

Ankara Altındağ Belediyesi’ne bağlı çalışan işçiler, önceki dönem belediye başkanı AKP’li Asım Balcı tarafından verilen yüzde 30’luk zam sözünün yeni başkan AKP’li Veysel Tiryaki tarafından yok sayılmasına tepki gösteriyor. Tiryaki, ‘yapacağım’ demesine karşın zam yapmamakta ısrar ederken, işçilerin yan haklarını da zayıflattı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hizmet-İş Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanmadan kendi inisiyatifiyle yüzde 10 zam yapma kararı alan Tiryaki, işçileri örgütlenmekten alıkoymak istercesine sendikadan istifaya zorluyor. Tiryaki, başkan yardımcıları aracılığıyla işçilere ‘sendikadan istifa etmezseniz bir daha belediyeye gelmenize gerek yok’ mesajı veriyor. İşçiler, söz konusu olaylar üzerine geçtiğimiz hafta grev yapma kararı almıştı.

9 İŞÇİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Tiryaki’nin sendikadan istifa çağrılarına uymayan ve direnen belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 9 işçinin, başkan Tiryaki tarafından kovulduğu bilgisi edinildi. İşçiler ramazan günü işten çıkarılmalarına tepki gösterirken, sendikanın da hafta içinde belediyenin önünde basın açıklaması yapacağı öğrenildi. Kovulan işçilerin mesai arkadaşları, söz konusu açıklamaya destek verecek. İşçiler, çalışma arkadaşları işlerinin başına geri dönene kadar belediye önüne çadır kurarak eylem yapacaklarını ifade etti.