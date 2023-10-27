Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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Belediye işçilerinden Atatürk silueti ile '100. yıl' anması

Ordu'nun Fatsa Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri, dökülen yapraklardan Atatürk silueti oluşturup altına da 'Cumhuriyetimizin 100. yılı' yazdı.

DHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 14:17
Belediye işçilerinden Atatürk silueti ile '100. yıl' anması
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Fatsa Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda dökülen yaprakları toplayarak portre oluşturdu.

Portrenin içine yine yapraklardan Atatürk silueti oluşturan işçiler, altına da 'Cumhuriyetimizin 100. yılı' yazdı.

İşçiler, son düzeltmeleri de yaptıktan sonra siluetin etrafına dizilerek hatıra fotoğrafı çektirdi. 4 saat süren çalışma sosyal medyadan da paylaşıldı.

"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Fatsa'da bizim de bir anımız olsun istedik. Temizlik işçilerimiz ile ağaçların dallarından düşen yaprakları kullanarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini yapmaya çalıştık. Bu vesile ile İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.


Ordu Atatürk İşçi

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