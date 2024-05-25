AKP'li başkanı belediye personelleri darp etti

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı AKP'li Osman Beşel, makam odasında darbedildi.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 00:37
AKP'li başkanı belediye personelleri darp etti
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Osman Beşel, makamında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Beşel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı. İki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"TONYA HALKININ İRADESİNE SALDIRIDIR"

AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tonyanınsözü sitesinde yer alan habere göre, Başkan Beşel'in makam odasına kilitlendiği ve kendisine şüpheliler tarafından silah doğrultulduğu öne sürüldü.


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