Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü: 1 işçi yaralı

Trabzon Ortahisar'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi, yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 17:09
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Olay, saat 14.30 sıralarında, Ortahisar ilçesi Deliklitaş mevkisi Hurdacılar Sitesi karşısında Kanuni Bulvarı kapsamında yürütülen tünel inşaatında meydana geldi. Çalışmada işçilerin kullandığı iskele bilinmeyen nedenle çöktü.

Çöken iskelenin altında kalan 1 işçi, yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan ve ayağından yaralandığı saptanan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 

 


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