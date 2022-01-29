AKP’li başkanın kardeşi esnafı dövmeye kalktı
Ordu’da esnaflık yapan Adem Palabıyık, AKP Ünye İlçe Başkanının kardeşi Adem Argan tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Palabıyık, savcılığa giderek Argan’dan şikayetçi oldu.
Ünye’nin Pınarbaşı Mahallesi’nde yurttaşlar cami yaptırmak istedi. Dört mahallenin kesiştiği yere tek cami yapılması ve tüm mahalle sakinlerinin kullanması planlandı. Ancak cami söz konusu yer yerine AKP Ünye İlçe Başkanının kardeşi Adem Argan’ın evinin yakınına yapıldı. Bu durum yurttaşların tepkisine neden oldu.
Mahalle sakini Palabıyık, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmiş ve AKP Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan’ın dört mahallenin ortası yerine evinin yakınına cami yaptırarak daha fazla harcama yapılmasına neden olduğunu ileri sürerek görevden alınmasını istemişti.
Sosyal medyadaki mesaja sinirlenen AKP’li başkanının kardeşi Adem Argan, ilçede fotoğrafçılık yapan Adem Palabıyık’ın iş yerine gitti. İddiaya göre burada Palabıyık, Argan’a sinkaflı sözler söyledi. Ardından da kafa atarak Adem Argan’ın gözünü morarttı. Saldırı sonrası hastaneye gidip tedavisini yaptıran Adem Palabıyık, aldığı darp raporuyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Adem Argan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önce kendisinin saldırıya uğradığını iddia etti.
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