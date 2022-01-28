Hakaret eden AKP'li Reşit Keleş, partisinden istifa etti

28 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Diyanet’in 2019 yılındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermediği 30 Ağustos hutbesini eleştirenlere küfür eden AKP Çorum Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş partisinden istifa etti.

"SİZ KİMSİNİZ"



Keleş, Diyenet’in 2019’daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermediği 30 Ağustos hutbesini eleştirenlere sosyal medyadan, “Diyanet Kemalistlere göre hutbe yapacak. Diyanet Kemalistlere göre fetva verecek. Müslüman Kemalistlere göre başını kapatacak. Müslüman Kemalistlere göre inanacak. Müslümanların helalini haramını Kemalistler belirleyecek. Buna laiklik diyeceğiz. Siz kimsiniz...” ifadelerini kullanmıştı.