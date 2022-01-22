Ağaçlar katledilecek! AKP’li belediye Akçay sahilini satacak

22 Ocak 2022 Cumartesi, 15:14

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Akçay sahilindeki ve Altıeylül ilçesindeki sahili satışa çıkardı.



Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat 2022 tarihinde yapılacak satış ihalesinde, Altıeylül ilçesindeki 6 bin 340 metrekarelik arsa için 7 milyon TL muhammen bedel belirledi.

Akçay sahilindeki 25 bin 550 metrekarelik parsel için ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 199 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirledi. Bu parsel için belirlenen geçici teminat bedeli ise 5 milyon 985 bin TL.

AĞAÇLIK ALAN YOK EDİLECEK

EDİ-KOOP’un işçi kampı olarak kullandığı Akçay’daki arazinin imar planlarına göre parsele iki katlı konutlar (villa) yapılabilecek. Söz konusu 25 bin 550 metrekarelik parselin yaklaşık yarısı ağaçlarla kaplı olmasına karşın, imar planlarında sadece 3 bin metrekarelik kısmı park alanı olarak ayrılmış durumda.

İlanda ayrıca parselin vasfı ile ilgili “Otuz tesisli dinlenme kampı” ifadesi de yer aldı.

BELEDİYENİN MÜLKLERİNİ SATIYOR

AKP'li Yücel Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; temsili ağırlama, tanıtım ve anket çalışmaları gibi gereksiz harcamalarla borç batağına giren belediyenin bu yükten kurtulmak için elindeki başka mülkleri de satacağı belirtiliyor.

Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yöntemle iki yıldır mülklerini bir bir satarak belediyeye geçici olarak kaynak yaratıyor.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de geçtiğimiz yıl Yücel Yılmaz’ın borçlarından kurtulmak için arsa satışı yaptığını dile getirmişti.