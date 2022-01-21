AKP'li Üsküdar Belediyesi'nden gaziye 'Halk Ekmek' eziyeti

21 Ocak 2022 Cuma, 09:43

İstanbul Üsküdar'da İBB'nin şehit yakınları, gazi ve engellilerine tahsis ettiği Halk Ekmek büfelerinden birini işleten gazi Rıfat Aslan'ın (59) başına gelmeyen kalmadı. Önce AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından 9 aydır elektrik bağlanmadı. Kış soğuğunda elektriksiz kalan Gazi Aslan'ın başı şimdi de büfe etrafında yapılan kazılarla dertte.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Rıfat Aslan yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı: “Büfe için bana önce ‘yaya geçidine engel teşkil ediyor' dediler. Hatta büfe yaya geçidine engel oluyor diye yerimi bile değiştirmek istediler. Ardından da cadde boyunca sıra sıra elektrik panoları koydular. O nedenle de büfenin etrafını kazdılar. Oraya elektrik veriyorlar. Biraz ötede elektrik var, bende yok. Ben bu soğuk kış günü kendi imkanlarımla minik bir tüp ile ısınmaya çalışıyorum. Kimse gelip halimi sormuyor. Üsküdar Belediyesi'nden de bir dönüş yok. Bariyerlerle önümü kapattılar. Kimse gelip ekmek alamıyor. Bu yüzden bin 500-2 bin TL zararım var. Ekmek almak için, su almak için kimse gelip geçemiyor. Patika yol gibi oldu buralar”

SİYASET YAPTILAR

Halk ekmek büfesinin çevresi kazıldığı için vatandaşların gelememesi ve havanın soğuması nedeniyle pazartesi gününden itibaren büfesini kapatmayı düşündüğünü anlatan Aslan, “Pazartesi günü büfemi kapatmayı düşünüyorum. Artık canıma tak etti. Kimseyle uğraşacak halim kalmadı. Gerçekten çok üzgünüm. Sizin haberleriniz dışında ilgilenen kimse olmadı. Benim üzerimden siyaset yapmasınlar. Buraya sığmadım. Ben bu devlete hizmet vermiş bir insanım. Yaklaşık 500 metre ileride büfe var, elektriği var” diyerek tepki gösterdi.