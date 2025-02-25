AKP’li belediye başkanı istifa ettim dedi, kongreye katıldı: Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 18:35

Güncelleme: 25.02.2025 - 18:35

Yerel seçimlerde AKP’den seçilen Ordu Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit’in cinsel saldırı suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Mayıs 2024 tarihinde, 50 yaşındaki Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit hakkında, 27 yaşındaki belediye personeli bir kadına birden fazla kez cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açtı.

DEPODA CİNSEL SALDIRI: ‘ISIRARAK KARŞI KOYDUM’

Mağdur kadın ifadesinde, “Kendisini tuvalet temizlik biriminde görevlendirmeleri üzerine bu durumdan rahatsız olduğu için görev yerini değiştirmek istediğini, bu nedenle de o dönem belediye meclis üyesi olan Cengiz Koçyiğit ile iletişime geçtiğini” belirtti. Kadın, “Tamamen tuvalet biriminden başka bir birime geçmek için iletişime geçtiğini, Koçyiğit ile aralarında herhangi bir yakınlık ve duygusal iletişimin bulunmadığını Koçyiğit'in kendisine depoda cinsel saldırıda bulunduğunu, bu yüzden deponun kapısına kilit taktırdığını” anlattı.

Kadın ifadesinde, “Koçyiğit’in cinsel saldırısından duyduğu rahatsızlık ve korku sebebiyle bu eylemlere son verebilmek ve delil oluşturabilmek maksadıyla Koçyiğit’in depoya geldiği son eylem günü 18 Mart tarihinde arkadaşından aldığı telefonu gizleyerek cinsel saldırı anını video kaydına aldığını, cinsel saldırı esnasında kendisinin 'yapma' diyerek Koçyiğit’in elini ısırarak karşı koyduğunu da” söyledi.

Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ise ifadesinde, “Kadının gösterdiği yakınlık nedeniyle kendisinin de yakınlaştığını ve suçlamaları kabul etmediğini” ifade etti.

SAVCI: KAMERA KAYDI VAR

Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Ocak 2025’te hazırlanan iddianamede ise “Tüm soruşturma dosyası kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin her ne kadar üzerine atılı suçlamayı inkara yönelik beyanlar da bulunmuşsa da müşteki ile şüpheli arasında herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı, son eyleme yönelik telefon ile çekilmiş kamera kaydı ve çözümleme tutanağı incelendiğinde müştekinin herhangi bir rızasının bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Savcı, Belediye Başkanı Koçyiğit’in “Zincirleme şekilde basit cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını istedi.

‘PARTİMDEM İSTİFA ETTİM’ DEDİ, KONGREYE KATILDI

Mesudiye Asliye Ceza Mahkemesi 8 Ocak’ta iddianameyi kabul etti. Yargılama yarın başlayacak.

BirGün’ün ulaştığı Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ise “31 Aralık’ta partimden istifa ettim. Bağımsız Belediye Başkanı olarak devam ediyorum. Mensubu olduğum partinin, meclis üyelerinin ve kendimin zarar görmemesi için istifa ettim. Bu süreç hafife alınacak bir süreç değil. Bu dava sonuçlanana kadar bağımsız bir şekilde belediye başkanlığımı devam ettirmeyi düşünüyorum. Kendimi temize çıkarmadıkça bir partinin mensubu olmayacağım” dedi.

Koçyiğit, “Partimden istifa ettim” dese de Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilen AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı.