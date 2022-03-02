AKP'li Belediye Başkanı odasını 429 bin 505 TL’ye yeniletti
Afyonkarahisar’ın 13 bin nüfuslu İscehisar ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Şahin’in makam odasını 429 bin 505 TL’ye yenilettiği ortaya çıktı.
Yurttaşlar ucuz ekmek, ucuz yağ kuyruğunda ve art arda gelen zamlarla boğuşurken Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Şahin’in makam odasını 429 bin 505 TL’ye yenilettiği ortaya çıktı.
Afyonkarahisar’ın 13 bin nüfuslu İscehisar ilçesi Demokrat Parti’den AKP’ye geçmesi ile gündem olmuştu.
İlçede makam odasının 1 Milyon 200 bin liraya yenilendiği iddialarının konuşulmaya başlanmasının ardından belediye açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada makam odasına ne kadar para harcandığı belli oldu.
Buna göre makam odasının yenilenmesi işi için 429 bin 505 lira 75 kuruş harcandığı kamuoyuna duyuruldu.
Belediyenin tam açıklaması şöyle:
“İscehisar halkının ve Belediye Başkanının temsil makamı olan başkanlık makam ve çalışma odasının yenilenmesi 429.505,75 TL ye mal olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Bu açıklamanın ardından belediyenin sosyal medya hesabına çok sayıda kişi duruma tepki gösterdi.
Makam odasının önceki hali
Makam odasının sonraki hali
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