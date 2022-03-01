AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden ekmeğe zam
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatına zam yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına 25 kuruş zam yaptı.
En son 25 Ocak tarihinde 2 TL'den satılan 400 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 75 TL olmuş, yaklaşık 1 ay sonra ise yeni fiyatı 3 TL oldu.
YÜZDE 10 ZAM
Buna göre, yeni zam yaklaşık yüzde 10'a tekabül ediyor.
''ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜ VERİYORUZ''
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz, bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları, birer birer hayata geçiyoruz. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Enerjiden gıdaya kadar her alanda, milletimizi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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