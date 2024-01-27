AKP’li belediye ‘cenaze aracı vermedi’ iddiası: Açıklama geldi

Yayınlanma: 27.01.2024 - 18:44

Güncelleme: 27.01.2024 - 18:44

Sosyal medya hesabından sabahın erken saatlerinde paylaşım yapan Sami Aslan isim yurttaş, hayatını kaybeden yakını için belediyenin cenaze aracı tahsis etmediğini ifade etti.

Fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımında Aslan, şunları yazdı:

“Şırnak belediyesi bu sabah saat 7’den 9:30’a kadar bir araç gönderemedi. Şırnak Devlet hastanesinden merkeze bağlı Dehlabi köyüne kadar cenazeyi götürecek bir araç göndermedi. Cenazeyi kendi şahsi imkanlarımızla şahsi araçla götürmek zorunda kaldık. ‘Bir aracın lastiği patlak, bir aracın şoförü yok’ bahaneleriyle gönderilmedi. Hepsi yandaş ya. Kimse görevde yok, kimse kimseye söz geçiremiyor. Şırnak belediyesinin millete yaptığı hizmet budur bu kadardır.”

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Şırnak Belediyesi olaya ilişkin açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bahse konu cenazenin vefat haberi cenaze sahiplerinin iddia ettiği gibi saat:07:00'da değil sabah saat: 08.11'de 153 Zabıta İhbar Hattımıza bildirilmiştir. Haberin kayıtlarımıza düşmesi ile ekiplerimiz cenaze aracını tüm olumsuz hava koşullarına rağmen Şırnak Devlet Hastanesinin önünde saat. 09.00'da hazır bulundurmuştur. Cenaze sahipleri ise ekiplerimizin orada bulunmasına rağmen cenazeyi kendi imkânları ile köye götürmek istemişlerdir. 153 Zabıta ihbar hattımıza olayın bildirilmesi, ekiplerimizin hastaneye hareket etmesi ve hastaneye ulaşmaları ile ilgili bütün kayıtlarımız mevcuttur.

Şırnak Belediyesi olarak bugüne kadar şeffaf ve hesap verebilir bir hizmet süreci yürüttük. Ve tüm kesimlere eşit mesafede olduk. Parti, ideoloji gözetmeksizin her hemşerimizin emrinde olduk ve bu hassasiyetle yaklaştık. Tüm art niyetlilere ve gerçeği perdeleyen anlayışlara karşı Şırnak'a, Şırnak halkına hizmet etmekten geri durmayacağız."