AKP'li belediye Validebağ'a girdi!
İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ Korusu'na sabahın erken saatlerinde AKP'li Üsküdar Belediyesi iş makineleri ile girdi.
AKP'li Üsküdar Belediyesi 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi. Sabahın erken saatlerinde koruya gelen belediye çalışanları, bölgeye moloz ve kum döktü.
Mahalle halkının direnişi ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrasında başlanamayan projeye, bu saat erken saatlerde kepçe ve kamyonlarla baskın düzenlendi. Baskını duyuran Validebağ Gönüllüleri, direniş başlatarak herkesi koruyu korumak için bölgeye çağırdı. Belediye çalışanlarına engel olmak isteyen yurttaşlar, polisler tarafından darbedildi.
Validebağ Gönüllüleri adlı Twitter hesabından kumun döküldüğü ve yurttaşların duruma engel olmaya çalıştığı anların görüntüsü paylaşıldı. "Validebağ'da şafak operasyonu" denerek yapılan paylaşımda, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e tepki gösterildi.
Üsküdar Belediyesi yine bir sabah baskınıyla onlarca polis ve iş makinaları eşliğinde Validebağ Korusu'na girdi! Birçok yargı kararına rağmen yapılan bu çalışmalar hukuksuzdur!— Validebağ Savunması (@ValidebagSvnms) September 21, 2021
??????Haydi Validebağ'a desteğe!
.#ValidebağaDokunma pic.twitter.com/EEj1k49my9
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