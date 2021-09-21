AKP'li belediye Validebağ'a girdi!

21 Eylül 2021 Salı, 08:53

AKP'li Üsküdar Belediyesi 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi. Sabahın erken saatlerinde koruya gelen belediye çalışanları, bölgeye moloz ve kum döktü.

Mahalle halkının direnişi ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrasında başlanamayan projeye, bu saat erken saatlerde kepçe ve kamyonlarla baskın düzenlendi. Baskını duyuran Validebağ Gönüllüleri, direniş başlatarak herkesi koruyu korumak için bölgeye çağırdı. Belediye çalışanlarına engel olmak isteyen yurttaşlar, polisler tarafından darbedildi.

Validebağ Gönüllüleri adlı Twitter hesabından kumun döküldüğü ve yurttaşların duruma engel olmaya çalıştığı anların görüntüsü paylaşıldı. "Validebağ'da şafak operasyonu" denerek yapılan paylaşımda, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e tepki gösterildi.