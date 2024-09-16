Haluk Levent'ten Fernas Madencilik işçilerine destek
19. Karaelmas Kültür Sanat Dayanışma Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent, eylemde olan Fernas Madencilik işçilerini sahneye çağırarak, işçilere destek konuşması yaptı.
Soma’nın Darkale köyünde 19. Karaelmas Kültür Sanat Dayanışma Festivali düzenlendi.
Festival kapsamında Haluk Levent konseri esnasında Somalı gençler tarafından "Temiz Hava Herkesin Hakkı", "Termiğe İnat Yaşasın Hayat", "Bu şehir insanıyla, havasıyla, suyuyla ölüyor" yazılı pankartlar açıldı.
Haluk Levent konser esnasında hem SMA'lı bebeklerin yardım kampanyaları hakkında bilgi verdi.
SAHNEDEN DESTEK VERDİ
Levent, Fernas Madencilik işçilerini sahneye davet ederek, işçilerin mücadelelerinde haklı olduklarını dile getirdi ve destek konuşması yaptı.
Etiketler: #Haluk Levent
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