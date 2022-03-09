AKP 'Milli Mutabakat'a TKP'yi de dahil etmek istemiş!
Üye sayısını artırmaya çalışan AKP, 'milli mutabakata güç vermek için' denilerek TKP Ankara İl Başkanı Ozan Yılmaz'ı da partiye davet etti.
Devletin olanaklarından yararlanarak ülkenin en çok üye sayısına sahip partisi durumuna gelen AKP'nin, hangi yöntemlerle bu sayılara ulaştığı tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Bugüne kadar çok sayıda kişinin kendisinden habersiz AKP'ye üye yapıldığı, işe kabullerde partiye üye olma şartının arandığı gibi olaylar gündeme gelmişti.
soL'da yer alan habere göre, Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Başkanı Ozan Yılmaz yaptığı açıklamada bugün öğle saatlerinde AKP Ankara İl Başkanlığı'ndan arandığını ve 'milli mutabakata güç vermek için' denilerek AKP'ye üye olmaya davet edildiğini söyledi.
"BİR BAŞKA PARTİNİN YÖNETİCİSİNE ÜYELİK TEKLİFİ İLETTİKLERİNE İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUZ"
Yılmaz ilginç görüşmeyi şöyle anlattı:
- Arayan kişi, 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla oluşturulan milli mutabakata güç vermek için Ak Parti'ye üye olur musunuz?' diye sordu. 'Sanırım aradığınız kişiler hakkında bir bilgi eksikliğiniz var' diyerek Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Başkanı olduğumu söyledim. AKP Ankara İl Başkanlığı, edindikleri tüm telefonları sırayla arayarak üye kaydı yapmaya çalışıyor anlaşılan. AKP'nin üye sayısını arttırmak için çeşitli yolları denediğini görmüştük fakat bir başka partinin yöneticisine üyelik teklifi ilettiklerine ilk defa şahit oluyoruz.
"KAN KAYBEDEN İKTİDAR PARTİSİNİN ÇARESİZLİĞİNE YORUYORUM"
- Şaka bir yana halkımızın bu telefon aramalarına karşılık verdiğini sanmıyorum. Ülke koşulları emekçiler için iyice katlanılmaz hale gelmişken, "milli mutabakat" falan denilerek hamasetle üye kaydı çabasını, uzun süredir kan kaybeden iktidar partisinin çaresizliğine yoruyorum. TKP var gücüyle Ankara'da emekçilere ulaşmak için çalışıyor. Bu vesileyle, Ankaralıları mahallelerde semt evlerine, TKP binalarına, iletişim numaraları ve sosyal medya aracılığı ile bize ulaşmaya ve TKP gönüllüsü olmaya çağırıyoruz.
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