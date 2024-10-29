AKP’li belediyenin ‘rant düşü’ yargıdan döndü

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Mahalle sakinleri konuyu yargıya taşıdı, mahkeme 15 adada şirketin faaliyetlerini iptal etti. Belediye istinaf mahkemesine başurdu ancak İstanbul 2. İdrare Mahkemesi, talebi reddetti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi hukukçularından Korkmaz Aslan, “Haziran 2022’de belediye şirketine yetki devri başladı. Yedi ada için bu karar alındı. 2022 yılının son aylarına da başka adalarla ilgili yetki devri kararı alındı. İlk yedi ada dışında bütün adalar için çeşitli davalar açıldı. Bu süreçte tüm davalar da yurttaşların lehine sonuçlandı. Başakkent A.Ş.’nin bütün yetki devirleri mahkeme kararıyla iptal edilmiş durumda, bölgenin imar uygulamasıyla ilgili açılmış davalarda birçok iptal kararı geldi” dedi.

YETKİ DEVRİNE ENGEL

Korkmaz, “Yetki devirleriyle ilgili verilen kararlar belediyenin yeni yetki devri yapmasının önünde engel teşkil ediyor. Başakkent AŞ’nin işlem, anlaşma, pazarlık ve satış yapma yekileri durdurulmuş oldu” ifadelerini kullandı. Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı mücadele eden yurttaşların mahallede başlattığı nöbet ise devam ediyor.