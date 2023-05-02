AKP'li Bülent Turan'dan 'ikinci tur' açıklaması: Herkesle görüşmeye açığız!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:06

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne günler kala, AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan 'ikinci tur' açıklaması geldi.

"KARARSIZ KALMADI ARTIK"

Turan, katıldığı A Haber yayınında kararsız seçmenin çok azaldığını, geçmiş dönemlerde de kararsızların hep iktidara oy verdiğini savunarak, şunları söyledi:

"Her dönemki anketleri inceleyin; son bir ay, son 10 gün ve seçim günü kararsızların iktidara yakın toplandığını görürsünüz. Kararsız kalmadı artık."

"TERÖRLE BAĞININ OLMADIĞINI BİLDİĞİMİZ..."

Bülent Turan, seçimin ikinci tura kalması halinde izleyecekleri yola ilişkin ise, şöyle konuştu:

"Ümit ediyoruz yeni dönemde milletimiz ‘evet’ derse ve bize devam imkânı verirse, çok daha büyük bir motivasyonla her sosyal kesimin sorunlarını çözmek için büyük bir mesai harcayacağız. Seçim, ikinci tura kalırsa, Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız. Biz ülkenin birliğine beraberliğine taraf olan, terörle bağının olmadığını bildiğimiz herkesle görüşmeyi bir görev biliriz."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, üst düzey bürokratlarla Öcalan arasındaki görüşmenin 28 Mart'ta gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu görüşmeyi soracağınız kaynaklar kısıtlı. İçeriği hakkında bir şey söylemek istemiyorlar. Daha önce erzak göndermişler. İçeride ne konuştular bilmiyoruz. Basına yansıyan basında dile getirilen konu bazı tekliflerin yapıldığı, bu tekliflerin kabul görmediği yönünde. Bunu sorduğumda bu minvalde görüşme dediler."

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiği iddialarıyla şunları söyledi:

"Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler."