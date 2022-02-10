AKP'li Çamlı zamlardan bu sefer de CHP'yi sorumlu tuttu

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:19

Enerji, akaryakıt, gıda ve birçok sektöre gelen zamların ardından yurttaşlar sokağa çıkıp tepkilerini göstermeye devam ediyor.

AKP'nin 'Yeliz' lakabıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında yurttaşların belini büken zamlar için CHP'yi hedef aldı.

AKP'li Çamlı, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğalgaz, elektrik zamları tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum" dedi.

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP'li Çamlı'nın söz konusu videosunu paylaşarak "Bu adam AKP milletvekili; biliyorsunuz değil mi? Yakında Merkez Bankası başkanlığına getirilirse şaşırmayın" ifadelerini kullandı.