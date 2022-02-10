AKP'li Çamlı zamlardan bu sefer de CHP'yi sorumlu tuttu
Zamlar, yurttaşın cebini yakmaya devam ederken 'Yeliz' lakaplı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ekonomik durumdaki sıkıntılardan CHP'yi sorumlu tuttu. Çamlı, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de" dedi.
Enerji, akaryakıt, gıda ve birçok sektöre gelen zamların ardından yurttaşlar sokağa çıkıp tepkilerini göstermeye devam ediyor.
AKP'nin 'Yeliz' lakabıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında yurttaşların belini büken zamlar için CHP'yi hedef aldı.
AKP'li Çamlı, "Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğalgaz, elektrik zamları tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum" dedi.
CHP'DEN SERT TEPKİ
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP'li Çamlı'nın söz konusu videosunu paylaşarak "Bu adam AKP milletvekili; biliyorsunuz değil mi? Yakında Merkez Bankası başkanlığına getirilirse şaşırmayın" ifadelerini kullandı.
Bu adam AKP milletvekili; biliyorsunuz değil mi? Yakında Merkez Bankası başkanlığına getirilirse şaşırmayın.pic.twitter.com/NIWD6AuJb6— Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) February 9, 2022
İlgili Haberler
- Fatih Tezcan, Çamlıca Camisi'nin imamını hedef aldı! Konu: Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması
- Çamlı'dan büyük Erdoğan 'gaf'ı: Ona kimse inanmıyor ki
- Çamlıca'daki Türk bayrağı fırtınanın şiddetiyle yırtıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Araştırmada ortaya çıktı: Ömrünüzü 13 yıl uzatabilir
- Galatasaray'a Muslera müjdesi!
- Erdoğan'ın sözünü dinleyene ceza
- AKP'li Tayyar, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Dolar güne yükselişle başladı
- İzmir Barosu'ndan 'nafaka düzenlemesi' tepkisi
- Ünlü oyuncu müşteriye bıçakla saldırdı
- Fransa'da ayın golü Cengiz Ünder'in!
- Halil Falyalı'nın otopsisinden ilk bulgu
- Altın fiyatlarında kritik gün bugün