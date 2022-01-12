Çamlıca'daki Türk bayrağı fırtınanın şiddetiyle yırtıldı

İstanbul Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağı, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınaya dayanamayarak yırtıldı.

İHA
12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:41
Çamlıca'daki Türk bayrağı fırtınanın şiddetiyle yırtıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden günler öncesinde yapılan uyarıların ardından, şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağı da şiddetli rüzgara dayanamayarak yırtıldı. 

Tepedeki Türk bayrağı geçen yıl Kasım ayında da şiddetli rüzgar nedeniyle direkten kopup uçmuştu.



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