Çamlıca'daki Türk bayrağı fırtınanın şiddetiyle yırtıldı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden günler öncesinde yapılan uyarıların ardından, şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağı da şiddetli rüzgara dayanamayarak yırtıldı.

Tepedeki Türk bayrağı geçen yıl Kasım ayında da şiddetli rüzgar nedeniyle direkten kopup uçmuştu.



