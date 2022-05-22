AKP’li Çekmeköy Belediyesi’ni, içine düştüğü çıkmazdan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kurtarmaya çalışıyor

22 Mayıs 2022 Pazar, 15:49

İBB Meclisi, AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin bir hazırladığı yol planı mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine, İBB’nin hazırladığı yeni imar planını görüştü.

Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Çayeli Çıkmazı Sokağı ucunda bulunan 214 ada, 4 parsel ve üzerindeki binanın sokak sorunu 2011’den beri devam ediyor. Yapılan bütün planlarda parsele mahreç(çıkış) verilmeyen parsel için Çekmeköy Belediyesi son olarak 9 Mayıs 2019’da bir plan yaptı.

Mülkiyeti Hazineye ait ancak, planlarda ortaöğretim tesisler alanı olarak ayrılmış olan, 214 ada 6 ve 10 nolu parsellerden söz konusu parsel için yol alanı planlandı.

Bu plan onan için İBB’ye gönderildi ve 12 Aralık 2019 tarihinde İBB Meclisi’nde kabul edildi. Planlara, okul alanı 850 metrekare küçültüldüğü için ve eşdeğerde bir başka yer de gösterilmediği için İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz etti.

İtirazlar İBB Meclisinde reddedildi. Şikayet üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi söz konusu planları iptal etti. Plan boşluğu oluşması üzerine İBB yeni bir plan yaptı. Yol olarak ayrılan alan yeniden okul alanına alındı. Yeni plan dün İBB Meclisi’nde görüşüldü.

“BURADA YOLSUZLUK VAR”

Konuyla ilgili İmar Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı’nın açıklaması üzerine söz alan CHP’li Belediye Meclis üyesi Murat Cirav şunları söyledi:

“Başkan(İmar Komisyonu) Rizeli mi? (Çevreden Rizeli deniyor) Bunu niye soruyorum. Çünkü orada Rizeliler yaşıyor. Esprili insanlar. Yolu olmadığı için pankart astı. ‘Burada yolsuzluk var’ dedi. Daha sonra adamcağızı alıp götürdüler. Adam yolunun olmadığını anlatmaya çalışıyor. Neyse sonra iş tatlıya bağlandı, adamı bıraktılar.”

Konuşmalardan sonra konuyla ilgili olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporu oylanarak kabul edildi. Ancak Komisyon, İBB’nin hazırladığı plana, “yol alanı düzenlemesi yapılması ile” şeklinde bir değişiklik ekledi. Bilgi paftasındaki yol alanı düzenlemesi yine okul alanından geçirildi. Bir başka ifade ile Mahkemenin iptal ettiği planın aynısı yapılmış oldu. Yeniden şikayet edilmesi durumunda yeni planın da iptal edilmesi olasılık dahilinde.