AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır

Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:03

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan yaptığı konuşmada ''Bu sene seçimlik dersler havuzunu biraz daha geliştirdik. Aile konusu son günlerde altını çizdiğim üzere bizim için hayati öneme sahiptir. Çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında cinsiyetsizleştirme projeleri var. Hep beraber el ele vererek küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ

Erdoğan Milli Eğitim Akademisi kurulacağını açıklayarak ''Kanun hazırlıkları yapıldı, yakında TBMM'de olacak'' dedi.

"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Burada konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çocuklar çok erken yaşlardan itibaren küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmıştır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. ABD başta olmak üzere batı ülkelerinde ailelerin temel endişe kaynağı çocukları objeleştiren bu sapkın akımlardır. Hep beraber el ele vererek küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.

Bundan 21 yıl önce eğitim ile ilgili milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Uluslararası göstergelerde de çok iyi yerlerdeyiz.

ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Bu sene atayacağımız 20 bin öğretmen ile eğitim ordumuzu güçlendireceğiz

Daha önce eğitimin altyapısı gibi temel değerlerinde de sorunlar vardı. Cumhuriyet tarihimizin önemli bir bölümünde bize özgü bizi yansıtan bir eğitim modelimiz olmadı. Eğitim sistemimiz, hayata hazırlamak yerine sınava hazırlamayı önceleyen bir anlayış sisteme damgasını vurdu. İnsan formatlamaya odaklı bir eğitim sistemi ile uzun yıllar idare ettik. Yasakçılık ve tek tipleştirme bu dönemin başka bir özelliği.

Başörtüsü sadece lisede değil üniversitede, kamu da bile yasaktı.''