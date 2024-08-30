AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili yayımladığı mesajda ''Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin kutlama mesajı yayımladı.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:
''Bugün, Büyük Zafer’in 102’nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum.
Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.''
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