AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları ‘işkence’den yargılanacak
İstanbul’da 5 yıl önce Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen bir düğün nedeniyle trafiğin kapatılmasına tepki gösteren avukat Sertuğ Sürenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın korumaları tarafından darp edilmişti. Sürenoğlu'na saldıran korumalar işkenceden yargılanacak.
İstanbul’da 5 yıl önce Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen bir düğün nedeniyle trafiğin kapatılmasına tepki gösteren avukat Sertuğ Sürenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın korumaları tarafından darp edildi.
Sürenoğlu 5 yıllık hukuk mücadelesinin ardından halen görevde olan sanıklar E.F.A. ile Ö.F.K. hakkında “basit kasten yaralama” suçundan İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Dünkü duruşmada mütalasını açıklayan savcı, suçlamanın, “işkence suçunu oluşturma ihtimali” bulunduğunu, işkence suçun da yetkinin ağır ceza mahkemesinde olduğunu belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Görevsizlik kararı veren mahkeme dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
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