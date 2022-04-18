AKP'li Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: 'Bir kez daha gösterdi...'
AKP'li Cumhurbaşkanın Erdoğan, büyükelçilerle iftar buluşmasına yaptığı konuşmada Ukrayna hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ukrayna savaşı adil bir dünya düzeni talebimizi bir kez daha gösterdi. Dünya 5'ten büyüktür diyerek başlattığımız BM reformunun önemi anlaşılmış oldu" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanın Erdoğan, büyükelçilerle iftar buluşmasında konuştu.
Mültecilere ilişkin siyasetteki tartışmalara değinen Erdoğan, ''Türkiye 5 milyon kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşleri için çaba sarf ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- 'Aşı hibelerimizi inşallah devam ettireceğiz.
- Birbirimize karşı yükümlülüklerimiz artıyor. Yaşanan her hadise tüm insanlığın aynı gemiden olduğunu hatırlatıyor. Çatışmalardan ekonomik krizlere kadar bu acı hakikate pek çok alanda şahitlik ediyoruz.
- Türkiye olarak mesuliyetlerde sorumluluklarımızı yerine getirme çabasındayız.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI
- Her iki tarafta İstanbul'daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduklarını belirtiyor. Bu savaşın bir kazananını olmayacağını liderlere iletiyorum.
- Savaşın etkisi ile Balkanlar'da etnik fay hatları yeniden hareketleniyor. İki komşumuz arasında önce ateşkesin sonrasında da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır.
- Ukrayna'nın egemenliğinin korunmasıyla barışçıl çözümler bulunabileceğine inanıyorum.
- İstanbul'daki görüşmelerden olumlu neticeler alınması için çabalarımıza devam edeceğiz.
- Ukrayna savaşı adil bir dünya düzeni talebimizi bir kez daha gösterdi. Dünya 5'ten büyüktür diyerek başlattığımız BM reformunun önemi anlaşılmış oldu.
- Türkiye NATO içindeki görevlerini yerine getirmiştir. Sığ değerlendirmelerin aksine Ukrayna'daki son gelişmeler NATO'nun ve NATO'daki Türkiye'nin önemini açıkca ortaya koymıuştur. AB üyeliği Türkiye'nin hedefi olmayı sürdürmektedir.
GÖÇMEN AÇIKLAMASI
- Türkiye 5 milyon kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşleri için çaba sarf ediyoruz.
- PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere terörün tüm çeşitleri kesintisiz bir müdahale yürütüyoruz.''
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