Brigitte Bardot'dan Erdoğan'a çağrı: "Sokak hayvanları için felaketin eşiğindeyiz"

Ünlü oyuncu Brigitte Bardot, Türkiye'deki sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazarak, sokak hayvanlarına yönelik acımasız uygulamalara karşı uyardı. Tasarı, sokak hayvanlarının toplatılması ve kısırlaştırılması, sahipsiz kalanların ise uyutulmasını öngörüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 16:23
Brigitte Bardot'dan Erdoğan'a çağrı:
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Eski Fransız oyuncu Brigitte Bardot, salı günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, Türkiye'de sokak hayvanlarına yönelik "korkunç bir tehdit" hakkında uyarıda bulundu.

Bardot'nun vakfı, sokak hayvanlarının hakları için mücadele ediyor. Bardot, AFP'nin elde ettiği mektubunda, ülkedeki yaklaşık dört milyon sokak köpeğinin ötenazi edilmesini içeren tartışmalı bir yasa tasarısına karşı çıktı. Bardot mektubunda, "Türkiye bugüne kadar sokak kedileri ve köpeklerine karşı şefkat örneği olmuştur. Türkiye'nin, en sadık dostlarımız olan duyarlı varlıklara karşı ilgisizlik ve acımasızlıkla anılan bir ülke olmasına izin vermeyin" diye yazdı.

Yasa tasarısı, hayvan hakları savunucuları ve muhalefet partilerinin sert tepkisine yol açtı ve tasarı, parlamentoya sunulmadan önce komisyonlarda inceleniyor. Tasarı, sokak hayvanlarının toplanması ve kısırlaştırılmasını, sahipsiz kalanların ise uyutulmasını öngörüyor.

BARDOT'DAN ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bardot, "Köpekleri öldürmek ya da toplamak, sadece sorunları daha da kötüleştirir" dedi.

Erdoğan, Mayıs sonunda yaptığı açıklamada, "Gelişmiş ülkelerde olmayan bir sokak köpeği sorunumuz var" demişti.

Özellikle kuduz vakalarındaki artışa dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "yüksek riskli" olarak sınıflandırıldığını belirtti ve son beş yılda köpeklerin neden olduğu kazalar sonucu 55 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 binden fazla kişinin yaralandığını vurguladı.


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