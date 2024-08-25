AKP’li eski Bakan Erdoğan Bayraktar’dan iktidara: ‘Nah kalkınırsınız’
AKP'li eski bakan Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın kırsal kalkınma planına yönelik “Nah kalkınmaya devam edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
AKP'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından iktidarın kırsal kalkınma planına ilişkin sert ifadelerde bulundu.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kaydetti:
"Bir ülkenin Köy nüfusunu %30-35 civarında tutmazsanız, şehirde ne varsa”KÖYE” getirmezseniz, hele hele fiilen köy olan yerleşim birimlerine mahalle ismini koyarsanız, nah kalkınmaya devam edebilirsiniz."
Bir ülkenin Köy nüfusunu %30-35 civarında tutmazsanız, şehirde ne varsa”KÖYE” getirmezseniz, hele hele fiilen köy olan yerleşim birimlerine mahalle ismini koyarsanız, nah kalkınmaya devam edebilirsiniz. <Bu mesaj düzenlendi>— Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) August 25, 2024
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