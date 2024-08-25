AKP’li eski Bakan Erdoğan Bayraktar’dan iktidara: ‘Nah kalkınırsınız’

Yayınlanma: 25.08.2024 - 21:19

Güncelleme: 25.08.2024 - 21:19

AKP'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından iktidarın kırsal kalkınma planına ilişkin sert ifadelerde bulundu.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kaydetti:

"Bir ülkenin Köy nüfusunu %30-35 civarında tutmazsanız, şehirde ne varsa”KÖYE” getirmezseniz, hele hele fiilen köy olan yerleşim birimlerine mahalle ismini koyarsanız, nah kalkınmaya devam edebilirsiniz."