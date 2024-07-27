AKP'li vekil teşekkür ederek duyurdu: İBB, SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 20:02

Güncelleme: 27.07.2024 - 20:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP belediyelerinin SGK borçlarının tahsili için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat vermişti.

AKP'den CHP'ye geçen birçok belediyede SGK'ya yüklü miktarda borç olduğu ortaya çıkmıştı.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ İBB'YE TEŞEKKÜR ETTİ

AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada borçlu belediyelere değindi. Usta, İBB'nin SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptığını açıkladı.

Usta, şunları söyledi:

"Sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu. Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesi 500 milyarın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon.

Yani bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık bir borcu ödemek bu belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır, bunun ödenmesi uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış, bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz.

Bu konunun saptırılmaması milletin çıkarları, hizmetin devam ettirilmesi amacıyla SGK yapılandırılmasının, borçların ödenmesinin millete hizmet amaçlı olduğunu vurggulamak istiyorum."