AKP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu yaşamını yitirdi
Elazığ'ın Palu ilçesi AKP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, yaşamını yitirdi.
İki dönem Palu Belediye Başkanlığı görevi yürüten Mehmet Sait Dağoğlu evinde kalp krizi geçirdi.
Ailesi tarafından Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Dağoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Dağoğlu, 2004-2009 ile 2014-2019 tarihleri arasında 10 yıl süreyle AKP'den Palu Belediye Başkanlığı görevi yürütmüştü.
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