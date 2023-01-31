Restorasyon yine Erdoğan'ın arkadaşına! 27 milyon liralık ihaleyi Gürsoy Grup aldı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:23

İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, “Hasanpaşa Cami ile Sıbyan Mektebi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesini 27 milyon 240 bin TL’ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, imam hatip lisesinden arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketi Gürsoy Grup Restorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Kadıköy ilçesi, 469 ada 59, 60 parsellerde yer alan “Hasanpaşa Cami ile Sıbyan Mektebi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesinin sonuç ilanı 17 Ocak’ta yayınlandı.

FİYATLAR ÇOK YAKIN

İhaleye üç firma teklif verirken sadece Gürsoy’un şirketinin verdiği teklif geçerli sayıldı. İhale, kamu ihale kanununun istisnaları düzenleyen 3. maddesine, savunma, güvenlik ve istihbarat veya gizlilik içinde yürütülmesi gereken mal ve hizmet alımları için kullanılan “istisna” kapsamında yapıldı.

Bu tarz ihalelerde yaklaşık maliyet önceden bilinmezken Gürsoy’un şirketinin ihaleye sunduğu 27 milyon 240 bin 742 TL’lik teklif ile ihalede belirlenen yaklaşık maliyet olan 27 milyon 613 bin 415 TL’nin çok yakın olması da dikkat çekti. İhaleyi alan, Gürsoy Grup Restorasyon Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi ile İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasında 10 Ocak 2023 tarihinde sözleşme imzalandı.

Hasan Gürsoy’un firması, ülke genelinde birçok tarihi yapının restorasyonunu üstlenmişti. Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Gürsoy Grup tarafından yapılmıştı. Bitlis’in Ahlat ilçesine milyonlarca lira harcanarak yapılan Ahlat Köşkü’nü inşa eden Hasan Gürsoy’un sahibi olduğu Güryapı Taahhüt isimli inşaat şirketinin internet sitesinde, “Ahlat Konukevleri Projesi” adı altında bir projenin inşa edileceği duyurulmuştu.