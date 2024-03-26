AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi deprem yardımlarını dağıtmak için seçimi bekledi

Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:17

Güncelleme: 26.03.2024 - 11:22

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geçen sene yapılan deprem yardımlarının üzerine logosunu basarak yerel seçime günler kala yurttaşlara dağıttığı ortaya çıktı.

AKP'li Fatma Şahin'in başkan olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Irak'ta bulunan Türkmen Milliyetçi Hareketi'nin 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi için gönderdiği yardım paketlerine belediyenin logosunu basarak yurttaşlara dağıtmaya başladı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Irak’taki Türkmen Milliyetçi Hareketi, 6 Şubat depreminden sonra Türkiye’ye yardım gönderdi. Üzerinden “Türkmen Milliyetçi Hareketi depremzedelere yardım” yazan battaniyeler yaklaşık 13 ay boyunca depolarda tutuldu.

"SEÇİM BEKLENİYORMUŞ"

Duruma tepki gösteren yurttaşlar, "İki kış soğukta yattık. Bir battaniye almak için sabah gün doğmadan saatlerce sırada bekledik. Birçok depremzede battaniye bile bulamadı. Madem battaniye vardı da neden şimdiye kadar vermediniz? Bu millet soğukta titredi ve kış çıkarken battaniye verildi. Aynı şekilde erzak paketlerinde ev ev dağılmaya başladı. Bizler sosyal marketten boş raflardan boş dönüyoruz ama şimdi evimize kadar paketler gelmeye başladı. Demek ki varmış seçim bekleniyormuş" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada yardımların deprem dönemi değil 2023 Kasım ayında yapıldığı ve yardımların sadece depremzedelere verildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sosyal medyada dolaşıma giren bir haberde Türkmen Milliyetçi Hareketi'nden gelen yardım paketlerinin seçim yardımı olarak dağıtıldığı iddia edilmiştir. Haberi hazırlayan ve sosyal medyada dolaşıma girmesini sağlayan kişi ya da kişiler öncesinde bu iddianın doğru olup olmadığını tarafımızdan teyit etmemiştir. Deprem bölgesinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sosyal Marketlerde depremin ilk gününden bu yana vatandaşlara yardım malzemeleri, çeşitli objektif kıstaslarla belirlenen koşullara göre, dağıtılmaya devam etmektedir. Bu malzemelerin büyük çoğunluğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle temin edilmekteyse de, çeşitli hayırseverler, yardım kuruluşlarından ve kamu kurumlarından gelen malzemeler de bulunmaktadır. Habere konu olan paylaşımlardaki malzemelerde deprem döneminde değil, 2023 yılı Kasım ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne Türkmen Milliyetçi Hareketi tarafından teslim edilmiştir. Bahsi geçen haberde iddia edilen yardım malzemeleri de Kasım ayından bu yana sadece sosyal markete başvuru yapan depremzedeye verilmekte ve iddia edildiği gibi seçim malzemesi olarak kullanılmamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu bilgiyi teyit etmek Belediyemize basın kuruluşu ya da muhabirlerden herhangi bir teyit başvurusu olmamıştır."